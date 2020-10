Comment ne pas me faire piéger?

Je suis à la recherche d’un travail et je me sens un peu coincée. Je suis une personne bipolaire. Mais comme je me soigne et que je gère mon état de façon maximale, je n’ai pas eu de rechute depuis cinq ans. Je me demandais s’il fallait toujours dévoiler son état réel de santé quand on fait une demande d’emploi. J’ai tellement peur que ma maladie prenne le pas sur mes qualités professionnelles.

Une fille craintive

Ne vous en faites pas. Vous n’êtes pas obligée de dévoiler votre intimité dans votre demande d’emploi, à moins que vous ne soyez prête à en assumer les conséquences. Comme la bipolarité ne détermine ni votre compétence ni votre incompétence dans un domaine quelconque, gardez donc ça pour vous.