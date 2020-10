COVID-19: 1030 nouveaux cas et 25 décès au Québec

Le Québec rapporte 1030 nouveaux cas et 25 décès de plus, portant le total à 103 844 personnes infectées et 6214 morts depuis le début de la pandémie.

Sur les 25 décès rapportés, huit sont survenus dans les 24 dernières heures tandis que 14 ont été enregistrés entre le 22 et le 27 octobre, un avant le 22 octobre et deux ont eu lieu à une date inconnue.

Mercredi, la province recensait 929 infections et 17 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 OCTOBRE 2020

103 844 personnes infectées (+1030)

6214 décès (+25)

509 personnes hospitalisées (-17)

78 personnes aux soins intensifs (-11)

Les prélèvements réalisés le 27 octobre s’élèvent à 27 370, pour un total de 3 052 900

La forte ⬆️ des décès est le résultat du nombre de cas qui demeure élevé. C’est pour éviter ces décès qu’on doit casser la vague et continuer nos efforts.



BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 471 (+4)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 1100 (+51)

Capitale-Nationale: 8631 (+119)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 4235 (+87)

Estrie : 2620 (+21)

Montréal : 41 894 (+245)

Outaouais : 2371 (+40)

Abitibi-Témiscamingue : 248 (+1)

Côte-Nord : 172 (+1)

Nord-du-Québec : 9 (-2)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 876 (+15)

Chaudière-Appalaches : 3417 (+66)

Laval : 9171 (+67)

Lanaudière : 7096 (+130)

Laurentides : 6218 (+33)

Montérégie : 15 203 (+151)

Nunavik : 28 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 14 (-)

Hors Québec: 67 (+1)

Région à déterminer: 3 (-)

Total: 103 844 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 7

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 37

Capitale-Nationale : 299

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 222

Estrie : 38

Montréal : 3526

Outaouais : 41

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 1

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 26

Chaudière-Appalaches : 68

Laval : 710

Lanaudière : 230

Laurentides : 302

Montérégie : 702

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 6214 décès