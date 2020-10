COVID-19: le maire Lehouillier veut aider directement la Santé publique

Pendant que la situation épidémiologique en Chaudière-Appalaches se dégrade, Gilles Lehouillier veut que la communauté lévisienne vienne directement en aide aux autorités de la Santé publique.

C’est ce que le maire de Lévis a fait savoir, jeudi matin, lors d’un point de presse virtuel. La forme précise que prendra ce soutien sera annoncée mardi prochain, mais M. Lehouillier n’a pas exclu que des employés municipaux soient prêtés à l’Hôtel-Dieu de Lévis où la situation est alarmante depuis quelques jours.

«Il faudra qu’on apporte un soutien plus grand aux autorités de Santé publique et au CISSS de Chaudière-Appalaches. Actuellement, il y a un certain épuisement des Ressources humaines. On sympathise beaucoup avec tout le personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis. C’est difficile pour eux», a insisté le maire de Lévis.

Sans dire clairement s’il y aura un prêt de personnel, M. Lehouillier a précisé «qu’en raison du nombre de foyers d’éclosion, ça commence à toucher toute la communauté. Qui dit contamination communautaire dit aussi implication soutenue de la communauté. On verra la formule qui sera retenue la semaine prochaine parce qu’il y a des négociations en cours avec notre personnel là-dessus».

Lors de la première vague de la pandémie, le personnel municipal lévisien «a su s’adapter, selon le maire. Des personnes volontaires, qui travaillaient dans les bibliothèques, se sont transformées en brigadiers scolaires. Des gens des Travaux publics pouvaient collaborer pour faire de la livraison de plats de nos organismes communautaires, etc.»

Campagne de financement de Centraide

Jeudi, le maire Lehouillier a par ailleurs lancé la campagne Centraide 2020 qui aura lieu jusqu’au 30 novembre. Le but est d’amasser 120 000$ (incluant une participation de 30 000$ de la Ville) auprès des employés municipaux.

Ces sommes visent à aider les organismes du milieu en ces temps difficiles. La situation est particulièrement dure pour les 7000 Lévisiens qui ne bénéficient pas d’un revenu suffisant pour couvrir leurs besoins de base, a-t-il fait savoir.

«Présentement, avec la COVID, il y a de petits bouts de chou qui s’en vont à des banques alimentaires pour la première fois, a décrit Isabelle Genest, vice-présidente développement Philanthropique chez Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Des familles, qui n’y aillent jamais avec la pandémie, y vont deux fois par semaine. Les parents travaillent avant la pandémie.»