TURGEON, Madeleine



À l'Hôpital Jeffery-Hale, le 27 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Madeleine Turgeon, épouse de feu monsieur Jean-Claude Rousseau, fille de feu Adélard Turgeon et de feu Marie-Jeanne Arseneault. Elle demeurait à Québec.et de là au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil son frère feu Michel, sa sœur feu Emilienne, ainsi que plusieurs cousins et cousines des familles Turgeon, Breton et Arseneault. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Jeffery-Hale pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.