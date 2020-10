NOËL, Albert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 octobre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Albert Noël, époux de madame Clémence Cloutier. Il était le fils de feu monsieur Etienne Noël et feu madame Anna Théberge. Il demeurait à Québec. Monsieur Noël laisse dans le deuil son épouse madame Clémence Cloutier; ses enfants: Guylain (Michelle Cantin), Sylvie (Michel Simard), Marco (Patricia Gagnon) et Steeve (Karine Desjardins; ses petits-enfants: Andrée-Anne Bergeron (Martin Dussouchet), Audrey-Michèle Simard, Jérémy (Marylou Clavet), Vincent, Dominic, Marie-Pascale et Rosalie; ses arrière-petits-enfants: Etienne Noël et Marius Roberge; sa soeur Jacqueline Noël; ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Rolande Lehouillier (feu Rosaire Noël) Réjean Cloutier (Lina Roy), Jules Cloutier (Michelle Spénard), Jacques Cloutier (Richère Larrivée); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles sera confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.www.cancer.ca