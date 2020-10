ST-HILAIRE, Roger



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 18 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roger St-Hilaire, époux de dame Pierrette Pelletier, fils de feu dame Marie-Ange Lacroix et de feu monsieur Aurèle St-Hilaire. Il demeurait à Neufchâtel. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 16h etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Denis (Nathalie Demers), Josée (Christian Daigle), Nadine (Marc Germain); ses petits-enfants: Kevin, Alexandre, Raphaël, Thomas et Olivier. Il était le frère de Daniel (Francine St-Pierre), feu Céline (feu René Sénécal), feu Pierrette, feu Jacques (feu Rita Lagueux). Il était le beau-frère de feu Louisette Pelletier, feu Paul-Henri Pelletier (feu Claudette Bilodeau), Jacques Pelletier, Roger Pelletier (Hélène Vaillancourt), Gisèle Pelletier (Guy Bélanger), Colette Pelletier (Ghislain Gauvin), Diane Pelletier (Ronald Tardif), Thérèse Picard. Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au Dre Christine Côté et au Dr Ménard pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.