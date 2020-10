Des sorcières trop angéliques

Peu de temps a été nécessaire à faire de The Craft, en 1996, un film-culte ayant marqué toute une génération. Sa suite, par contre, semble plutôt destinée à sombrer rapidement dans l’oubli.

Quatre adolescentes marginalisées découvrent qu’elles sont dotées d’aptitudes, disons, mystérieuses. Elles décident alors d’unir leurs forces en fondant leur propre couvent et de développer ensemble leurs pouvoirs.

Le synopsis de The Craft: Legacy, paru cette semaine en vidéo sur demande, est somme toute pratiquement identique à celui de son prédécesseur. Si bien que, à première vue, tout porte à croire que la cinéaste et scénariste américaine Zoe Lister-Jones nous sert une relecture franchement édulcorée de l’œuvre initiale, allant jusqu’à reproduire les scènes classiques avec une fidélité ahurissante.

L’horreur absente

Le hic ? Tous les ingrédients y sont réunis, sauf un : l’horreur. Pas de frissons, de tension, ni même l’ombre d’une sueur froide. Rien.

Quant au lien unissant réellement les deux films, il ne sera évidemment pas dévoilé ici, histoire de ne rien divulgâcher aux fans. Nous dirons toutefois ceci : il est si ténu et vaseux qu’il en est presque insultant.

Rendons toutefois à Zoe Lister-Jones le mérite qui lui revient. Elle parvient à livrer un produit visuellement attrayant, en plus de réussir à aborder les thématiques adolescentes telles que l’éveil – et la différence – sexuel avec doigté et sensibilité.

The Craft: Legacy ★★1/2

Un film de Zoe Lister-Jones

Avec Michelle Monaghan, David Duchovny et Cailee Spaeny.