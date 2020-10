ROY, Clément



Au centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet, le 18 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Clément Roy, époux en premières noces de feu madame Gisèle Laberge et en deuxième noces de madame Céline Giroux. Il était le fils de feu monsieur Apollinaire Roy et de feu madame Marie-Jeanne Bélanger. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Steeve (Marlène Labrecque), Manon, Antoni et Dany; ses petits-enfants: Dave, Kaven (Roxan Blouin) et Brian (Valérie Samuelsen Létourneau); ses frères et soeurs: André (feu Yolande Corriveau, Véronique Roy), Lucette (Adrien Fournier), feu Paul-Aimé (Françoise Rochefort), Lucien (feu Denise Ruel, Lise Nadeau), Denis (Carole Mercier), Jean-Claude (feu Jacqueline Laberge), feu Céline (Rolland Thibeault), Claire (Yvon Blouin), Michel (Johanne Fontaine), Gilles (France Caron), Pierrette (Raymond Gauvreau) et Francine (Adrien Morneau); ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines des familles Laberge et Giroux. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. https://www.alzheimerchap.qc.ca/ La famille vous accueillera auà compter de 13h.