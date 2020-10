CÔTÉ, Rose Benoit



À son domicile, le 12 octobre 2020, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédée entourée de l'amour des siens madame Rose Benoit, épouse de feu monsieur Wilfrid Côté. Elle demeurait chez sa fille à St-Léonard D'Aston, autrefois à Donnacona.et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Madame Benoit laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Bibiane Genois) et Céline (Guy Arseneault); ses petits-enfants: Marie-Christine (Pierre-Yves Day), Marc-André et Nathalie Côté (Donald Dion); Julie (Stéphane Amyot) et Éric Levasseur; les enfants de Bibiane: Alexandre Bhérer (Ariane Déry), Louis-Philippe (Catherine Méthot), Elisabeth (Samuel Verreault), Francis, les enfants de Guy: Guillaume Milette (Mélanie Gagnon), Marie-Pier, Kim (Pascal Fillion), Joannie, ses arrière-petits-enfants: Justin, Sarah-Maude et Mélody-Jade; Théo, Florence et Alexis; Hugo et Rose; Charles-Olivier, Camille, Théa, Liana-Blanche; Nathan, Andrew, Tyson, Magaly et Sélèna. Elle était la soeur et la belle-soeur de Rita (feu Paul-Émile Vézina), feu Jeannette (feu Jules Côté), Marguerite (feu Léonard Plante), feu Léo (feu Jeannette Lapointe), feu Raymonde (feu Alexandre Côté); feu Armand (feu Simone Drolet, feu Irène Julien), feu Germaine (feu Edmond Paré), feu Georgine (feu Albert Alain), feu Adrien (feu Alma Alain), feu Andréas Côté (feu Élodia Desroches), feu Simone (feu Marcel Voyer), Yvonne (feu Georges-Albert Noreau), Eva (feu Roland Beaupré). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.