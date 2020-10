GUÉRIN, Paule



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de notre soeur Paule Guérin, survenu le 16 octobre 2020 au North Shore Hospital à Vancouver Nord, Colombie Britannique. Âgée de 58 ans et originaire de Québec, elle demeurait à Vancouver depuis 5 ans. Artiste peintre, photographe et sculpteur accomplie, elle exerçait son art au service de la production cinématographique où on la surnommait affectueusement. Fille de feu Françoise Roy et de feu Marcel Guérin, elle laisse dans le deuil sa soeur Johanne Guérin (Jocelyn Roy), son frère Daniel Guérin (Guylaine Painchaud) et son frère Mario Guérin. Son souvenir restera gravé à jamais dans le coeur de nombreux neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines des familles Guérin et Roy, sans oublier, tous ses très chers ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Compassion Canada in Jesus name à l'adresse postale: P.O.Box 5591, London, Ontario, Canada N6A 5G8. Les arrangements funéraires ont été confiés à la