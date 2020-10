CÔTÉ, Michel



À son domicile, le 2 octobre 2020, est décédé à l'âge de 77 ans, monsieur Michel Côté, époux de madame Hélène Beaulieu. Il était le fils de feu monsieur Ernest Côté et de feu dame Anne-Marie Fiset. Il demeurait à Neuville. La famille recevra les condoléances au:de 11h à 13h.Par la suite, l'inhumation des cendres se fera au cimetière de Neuville le même jour. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mariève (Jaap van Eerden) et Jean-Michel (Marie-Claude Nolet); ses petits-enfants : Léonie et Florian; ses frères et ses sœurs : Émile, Jean-Marc, Normande, Antoine, Angela, Lucie, Louis-Paul, Gaétane ainsi que leur conjoint et conjointe; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Beaulieu : Alfrédine, Clément, Nicole, Yves, Martine, ainsi que leur conjoint et conjointe; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Société canadienne du Cancer via leur site web : https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frVous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.