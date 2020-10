BOUCHARD, Louis-Marie



À son domicile de Sainte-Foy, samedi le 24 octobre 2020, est décédé dans une grande sérénité Louis-Marie Bouchard. Il était âgé de 96 ans.Il laisse dans le deuil son épouse adorée Isabelle Rousseau; ses enfants: Suzanne (Normand Trottier), Réjean (Lyne Rhéaume), Normen (Claire Côté), Michel (Johanne Tremblay), Josée (Claude St-Hilaire) et Marc Éric (Dominic Carignan); ses petits-enfants: feu David-Emmanuel, Dominic, Annie, David-Olivier, Hugo, Yanick et Jade; ses arrière-petits-enfants: Alec, Solana et Tristan; ses frères et soeurs: Edwidge, Gabrielle, Charles, Guy, feu Gisèle, Marcel et Gilles; ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces et amis. Nous tenons aussi à remercier Isabelle Laroche, infirmière, pour son aide précieuse.