DUCHESNE, Ghislaine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Ghislaine Duchesne. Elle était fille de feu madame Orpha Lussier et de feu monsieur Ernest Duchesne. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Sonia), Gilles et feu Luc; ses petits-enfants: Olivier et Adèle; ses frères: Claude et Gaston; ses belles-sœurs: Suzanne et Céline; ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).