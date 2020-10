LAROSE, Denyse



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 octobre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Denyse Larose, fille de feu madame Gabrielle Thibault et de feu monsieur Jules Larose. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifet de là au cimetière de Saint-Thomas de Villeneuve.Madame Larose laisse dans le deuil ses filles: Isabelle Ouellet (Karl Amyot) et Caroline Ouellet (Guillaume Caron); sa petite-fille Noémie Amyot; ses frères et sœurs: Hélène, Aline (Alain Poliquin), Jacques (Linda Girard), Danielle, Linda (Denis Lainé) et Claude (Sylvie Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 3e étage du CHSLD Christ-Roi et ainsi qu'à toute l'équipe du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les excellents soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Opération Enfant-Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec) G2E 6H5 www.operationenfantsoleil.ca Téléphone : 418 683-2323