BERTRAND, Yvette



Au Centre d`hébergement Donnacona, le 21 octobre 2020, à l'âge de 94 ans et onze mois, est décédée dame Yvette Bertrand, épouse de feu monsieur Eugène Leclerc, fille de feu Armand Bertrand et feu Blanche Germain. Elle demeurait à Donnacona. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 10h30,. L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Cap-Santé. Madame Bertrand laisse dans le deuil ses fils: Jocelyn (Guylaine Fraser) et Harold (Stéphane Martel). Elle est allée rejoindre son époux Eugène, ses parents ainsi que ses frères et soeurs: feu Charles (feu Madeleine Lefebvre), feu Marie-Claire, feu Jean-Noël (feu Alice Brabant), feu Roger (feu Isabelle Germain, feu Jeannine Germain) et feu Fernande (feu Roger Paré, feu André Julien.) Elle était la belle-soeur de: Guy (Céline Devost), Raynald (Céline Vincent) et Yvette (Jean-Claude Filteau); ses beaux-frères et belles-soeurs décédés: Annette (feu Victor Pelletier), Nicolas (feu Gemma Savard), Léo (feu Noëlla Alain), Rolland (feu Paulette Pépin), Jean-Marie (feu Jacqueline Bertrand), Isabelle (feu Jean-Paul Matte) , Charlotte (Feu Laval Noël), Yves (Yolande Papillon), Marcel (feu Paulette Hovington) et Carmelle; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet : https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr.