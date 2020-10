LESSARD, Hervé



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes, le 18 octobre 2020, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédé monsieur Hervé Lessard, époux de feu madame Lise Cantin, fils de feu madame Bertha Deslauriers et de feu monsieur Lauréat Lessard. Originaire de Lévis, il demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse.Il laisse dans le deuil ses enfants : Christine (feu Denis Pelletier), Nathalie (Sabir El Ibrahimi), Martine (Sonia Vien) et Martin (Chantal Couture); ses petits-enfants : Marie-Kim, Léa-Maude, Éric-Olivier, Nayira et Jihanne; sa sœur Eilen et son frère Jean-Guy ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 18 h à 21 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie le lendemain à 10h. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes pour les bons soins prodigués.