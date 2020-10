Hummer, ou la résurrection d’une marque

Le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas se rappelle encore très bien la première fois où il a pu mettre la main sur un Hummer.

Alors chroniqueur automobile à l’émission Salut Bonjour, Gabriel se souvient de ce segment en direct où il a gravi les marches menant à la terrasse supérieure de la Place des Arts, au plus grand plaisir de l’animateur Guy Mongrain.

Plusieurs années plus tard, en 2009, General Motors abandonnait la marque Hummer, qui était devenue le symbole de tout ce qui cloche dans le monde, à une époque où le prix de l’essence et la conscience environnementale grimpaient en flèche. L’aventure de Hummer semblait bel et bien terminée.

Sauf que dans l’industrie automobile, il ne faut jamais dire jamais! Le nom Hummer ressuscitera sous la forme d’une camionnette 100% électrique, cette fois en tant que modèle GMC.

Dans cet épisode du balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio, Gabriel Gélinas raconte ses meilleures anecdotes à propos des premiers Hummer, puis nous donne un aperçu du futur modèle récemment dévoilé.