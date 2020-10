Indignation dans le monde après l’attentat de Nice

Paris | L’attaque au couteau qui a fait trois morts jeudi dans une église de Nice (sud-est de la France) a suscité réprobation et indignation dans le monde, de nombreux pays exprimant leur solidarité avec la France.

• À lire aussi: France: trois personnes poignardées à mort dans une église au cours d’une «attaque terroriste islamiste»

• À lire aussi: Justin Trudeau dénonce l'attaque au couteau à Nice

• À lire aussi: Twitter retire un tweet de l’ex-PM malaisien pour qui « les musulmans ont le droit de tuer des Français »

Voici les principales réactions :

CANADA

Le premier ministre Justin Trudeau a dénoncé l’attaque terroriste.

«Nous condamnons absolument ces attentats terroristes haineux inacceptables. Il n’y a absolument rien qui ne justifie cette violence», a-t-il dit en marge d’une réunion virtuelle en compagnie du président du Conseil européen, Charles Michel, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

ÉTATS UNIS

Le président américain Donald Trump a dit sur Twitter être « de tout coeur avec les Français. L’Amérique est aux côtés de notre plus vieil allié dans ce combat ».

« Ces attaques terroristes d’islamistes radicaux doivent prendre fin immédiatement », a-t-il ajouté. « Aucun pays, que ce soit la France ou un autre, ne peut plus les tolérer ! ».

ONU

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres « condamne fermement (cette) attaque odieuse », a déclaré à New York son porte-parole, Stéphane Dujarric. « Il réaffirme la solidarité des Nations unies avec la population et le gouvernement de la France » dans cette épreuve.

VATICAN

Pour le Vatican, « le terrorisme et la violence ne peuvent jamais être acceptés ».

« C’est un moment de douleur dans une période de confusion », a dit le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, précisant que le pape François « prie pour les victimes et leurs proches ».

TURQUIE

La Turquie a « fermement » condamné l’attaque « sauvage » de Nice, mettant de côté les vives tensions entre Ankara et Paris pour exprimer sa « solidarité ».

IRAN

L’Iran a « fermement » condamné « l’attaque terroriste d’aujourd’hui à #Nice », par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

UNION EUROPEENNE

Les dirigeants des 27 États membres de l’UE ont condamné « dans les termes les plus forts ces attaques qui représentent (aussi) des attaques envers nos valeurs communes », dans une déclaration commune.

« Nous appelons les dirigeants du monde entier à oeuvrer au dialogue et à l’entente entre les communautés et les religions plutôt qu’à la division », ont-ils ajouté.

« Toute ma solidarité avec la France (...). Toute l’Europe est avec vous », a twitté le président du Conseil européen, Charles Michel.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a affirmé pour sa part que « l’Europe toute entière est solidaire avec la France ». « Nous restons unis et déterminés face à la barbarie et au fanatisme », a-t-elle ajouté sur Twitter.

Le président du Parlement européen, David Sassoli, a appelé les Européens à s’ » unir contre la violence et ceux qui cherchent à inciter et à répandre la haine ».

ALLEMAGNE

La chancelière allemande Angela Merkel a exprimé la « solidarité » de l’Allemagne avec la France, se disant « profondément bouleversée par les meurtres cruels dans une église à Nice ».

ESPAGNE

« Nous continuerons à défendre la liberté, nos valeurs démocratiques, la paix et la sécurité de nos concitoyens. Unis face à la terreur et à la haine », a affirmé le premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

ITALIE

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a dénoncé « une vile attaque », qui cependant « n’ébranle pas le front commun en défense des valeurs de liberté et de paix. Nos certitudes sont plus fortes que le fanatisme, la haine et la terreur », a-t-il écrit sur Twitter.

ROYAUME-UNI

Le premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit « sous le choc » après cette « attaque barbare », dans un tweet en français.

« Le Royaume-Uni est aux côtés de la France pour lutter contre la terreur et l’intolérance », a-t-il écrit.

NORVÈGE

La première ministre norvégienne Erna Solberg, « horrifiée », a appelé « les dirigeants politiques et religieux du monde musulman à rejeter l’extrémisme et à protéger la liberté d’expression ».

LIBAN

Le premier ministre libanais désigné Saad Hariri a fait part de sa « condamnation et (de sa) désapprobation les plus vives de l’odieuse attaque criminelle ». « Tous les musulmans sont appelés à rejeter cet acte criminel qui n’a rien à voir avec l’islam ou le prophète », a-t-il écrit sur Twitter.

ÉGYPTE

L’Egypte « se tient aux côtés de la France dans la lutte » contre ce type de crime « de haine », a réagi son ministère des Affaires étrangères.

Le grand mufti d’al-Azhar Ahmed al-Tayeb a dénoncé un « acte de haine et de terrorisme » qui est « contraire aux enseignements de l’Islam ».