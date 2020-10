Investissement Québec a versé 3,6 M$ en bonis malgré une baisse des revenus

Investissement Québec (IQ) a versé 3,6 M$ en primes à ses employés et ses cadres, dont 100 000 $ à son PDG, pour l’année financière 2019-2020, et ce, malgré une perte nette de 180 M$.

Au total, 571 travailleurs se sont partagé cette cagnotte, qui représente tout de même une baisse d’environ 27 % par rapport à la cuvée 2018-2019, où 4,99 M$ avaient été distribués à travers l’organisation.

Dans une réponse d’accès à l’information, la direction d’IQ mentionne que le PDG, Guy LeBlanc, a reçu un chèque de 100 000 $ en bonis de performance. Ce montant s’ajoute à son salaire de base de 465 385 $.

À titre de comparaison, son prédécesseur, Pierre Gabriel Côté, avait empoché 64 777 $ en rémunération variable en 2018-2019 et son salaire était de 431 845 $, selon des données du gouvernement. Il recevait également une allocation annuelle de 19 000 $ pour sa voiture.

Pour les résultats de l’an dernier, 15 vice-présidents et 95 gestionnaires chez IQ se sont partagé des primes de 2,05 millions $.

Du côté des employés syndiqués et non syndiqués, le butin a été de 1,47 million $. Ce sont 476 salariés qui ont été récompensés pour avoir atteint les cibles fixées par l’organisation.

La direction d’IQ concède que sa performance a été «significativement affectée» par les impacts de la pandémie sur les marchés mondiaux. Son année financière s’étant terminée le 31 mars dernier. Le rendement de l’institution s’est établi à -5,1 %, l’un des pires dans son histoire.

«Ce résultat s’explique principalement par la hausse des provisions pour pertes et la baisse de valeur de certains placements causés par la conjoncture économique», a répondu IQ, qui dit évoluer dans un «environnement hautement compétitif en matière de rétention de talents», ce qui justifie le versement des primes.

D’autres millions

Pour l’année financière 2019, la Société des alcools du Québec a versé 9,88 millions $ à ses employés et à ses cadres, Loto-Québec 13 millions $ et Hydro-Québec 30 millions $.

Rappelons que Loto-Québec et Hydro-Québec ont annoncé, au cours des derniers mois, qu’elles annulaient les primes en 2020-2021 pour les cadres et le personnel non syndiqué en raison des impacts de la COVID-19.