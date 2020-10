Le procès intenté par Meghan Markle à un tabloïd britannique reporté à l’automne 2021

La justice britannique a reporté jeudi à l’automne 2021 le procès de la société éditrice du tabloïd Daily Mail, attaquée par Meghan Markle, l’épouse du prince Harry, pour atteinte à la vie privée.

L’ex-actrice américaine de 39 ans reproche notamment à Associated Newspapers - qui édite le Mail Online, le Daily Mail et sa version dominicale Mail on Sunday - d’avoir porté atteinte à sa vie privée en publiant des extraits d’une lettre adressée à son père Thomas Markle en août 2018.

Le procès devait initialement se dérouler en janvier 2021, mais les avocats de la duchesse de Sussex ont réclamé jeudi matin, lors d’une audience fermée au public à la Haute cour de Londres, d’en repousser la date « beaucoup plus tard dans l’année », pour une « raison confidentielle ».

« La bonne décision est d’accepter la demande de report », a déclaré ensuite lors d’une audience publique le juge Warby, en charge de l’affaire. « Cela signifie que la date du 11 janvier est annulée et que le procès sera reprogrammé à une nouvelle date à l’automne » 2021, a-t-il ajouté, évoquant « octobre ou novembre ».

Outre la raison confidentielle, le juge a indiqué que le report était justifié par une démarche légale entamée par Meghan Markle, qui pourrait voir l’affaire se résoudre sans procès.

L’ex-actrice entend par ailleurs faire appel contre la décision fin septembre de la justice britannique d’autoriser le Mail on Sunday à appuyer sa défense sur « Finding Freedom » (Vers la liberté), une récente biographie du couple revenant sur son éloignement de la monarchie britannique.

Les avocats d’Associated Newspapers avaient affirmé que Meghan avait « coopéré avec les auteurs » de cet ouvrage qui fait référence à la lettre pour la diffusion de laquelle ils sont poursuivis, ce qu’elle nie.

Le prince Harry, sixième dans l’ordre de succession à la couronne britannique, a dénoncé à de multiples reprises la pression des médias sur son couple et en a fait la raison principale de sa mise en retrait de la famille royale, annoncée en janvier et effective début avril.

Installé depuis en Californie (États-Unis), le couple est en guerre ouverte contre la presse et a porté plainte en juillet contre une agence américaine qu’ils accusent d’avoir photographié leur fils Archie dans leur jardin.

Le prince de 36 ans a aussi engagé des poursuites judiciaires séparées contre un autre tabloïd britannique, le Daily Mirror, pour des piratages téléphoniques présumés.