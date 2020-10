LHJMQ: une rencontre importante avec la Santé publique

Les activités en territoire québécois de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) reprendront ce weekend après environ trois semaines d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Si les formations évoluant hors des zones rouges auront le feu vert, ce n’est cependant pas encore le cas de celles qui s’y trouvent.

Ainsi, les Foreurs de Val-d’Or et les Huskies de Rouyn-Noranda disputeront une série aller-retour vendredi et samedi. L’Océanic de Rimouski et le Drakkar de Baie-Comeau (zone orange) croiseront également le fer au domicile du Drakkar au cours de ces mêmes deux journées.

Cependant, la LHJMQ rencontrera les responsables de la Santé publique jeudi pour lui proposer un plan de retour au jeu pour les équipes basées en zone rouge.

«On va renforcer ce qu’on a comme excellents protocoles de retour au jeu, médical et sanitaire, a indiqué le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, jeudi matin, lors de l’émission "Salut Bonjour" sur les ondes de TVA. On va procéder à des tests hebdomadaires pour nos équipes en zone rouge afin d’avoir un suivi encore plus serré à cet effet-là. On pourrait également avoir une autre option à présenter sur laquelle il nous reste des détails à travailler d’ici la rencontre avec la Santé publique.»

Toutefois, une augmentation des tests de dépistage voudra certainement dire une facture plus salée pour les équipes. Chaque test coûte environ 200 $.

«Ce sont des frais importants, et en incluant tout le monde, ce serait minimum 6000 $ par semaine. On n’est pas rendu là», avait souligné l’entraîneur-chef des Remparts de Québec, Patrick Roy, la veille.

«C’est une situation sur laquelle on doit travailler avec les équipes en considérant ce qui peut être et ce qui ne peut pas être fait au niveau de la Santé publique», a simplement répondu le commissaire.

De leur côté, la Ligue de hockey de l'Ontario et celle de l'Ouest espèrent reprendre leurs activités au début du mois de février 2021, notamment en raison des formations américaines qui font partie de ces ligues.