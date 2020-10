Nomination De Marque

Le président de De Marque, Marc Boutet, m’annonce la nomination de François Boivin à la direction générale de l’entreprise. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il veillera à l’évolution des opérations tout en participant à l’élaboration, l’exécution et la réussite des plans stratégiques de l’entreprise afin d’assister De Marque dans la réalisation de son plan de croissance internationale. François, originaire de Québec et qui a étudié au Cégep de Limoilou (1996-1999), est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en comptabilité de management de l’École des hautes études commerciales (HEC). Il a occupé au cours des 16 dernières années les fonctions de DG chez Optel Vision. Il est en poste depuis le 21 septembre dernier. De Marque, établi à Québec, est un chef de file dans la distribution de contenus culturels numériques, principalement des livres numériques.

Nouveau président

Photo courtoisie

Le Conseil des ministres a procédé, le 21 octobre dernier, à la nomination d’Alain Aubut (photo) au poste de nouveau président du conseil d’administration de la Société du Centre des congrès de Québec. Alain Aubut connaît bien les enjeux et défis liés au tourisme d’affaires puisqu’il a maintes fois eu l’occasion de collaborer avec l’équipe du Centre, notamment lorsqu’il agissait à titre de président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. À l’époque, il siégeait au comité stratégique de Québec Destination affaires. M. Aubut succède à Serge Ferland qui occupait ces mêmes fonctions depuis 2015.

Anniversaires

Photo courtoisie

Lance Stroll (photo), pilote québécois de Formule 1 (chez Racing Point), 22 ans... Jessica Dubé, ex-patineuse artistique québécoise, 33 ans... Winona Ryder, actrice américaine, 49 ans... Kate Jackson, actrice de télé (Drôles de dames), 72 ans... Claude Brochu, président des Expos de Montréal (1986-98), 76 ans... Hugues Corriveau, écrivain et professeur québécois, 72 ans... Louis Paquet, conseiller en placement retraité de la Financière Banque Nationale.

Jeune entrepreneur du Québec

Photo courtoisie

Bravo à Vincent Dubé (photo), directeur général et artistique de Machine de Cirque, qui a remporté, le 21 octobre dernier, le prix « Jeune entrepreneur du Québec : arts et culture » lors du 43e prestigieux Concours provincial ARISTA, organisé par la Jeune Chambre de commerce de Montréal.

Ce Concours récompense et met en valeur les personnalités prometteuses de la relève d’affaires québécoise, qui se distinguent par leur leadership et leur sens de l’innovation. Plus de 500 candidatures sont reçues à travers le Québec chaque année. Machine de Cirque, qui a été créée à Québec en 2013, est un organisme dont la mission est de rassembler les différents acteurs du milieu des arts et de la technologie autour de projets de production de spectacles de cirque.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 octobre 2019 : John Witherspoon (photo), 77 ans, acteur américain qui a joué dans une quarantaine de films... 2018 : Dave Duncan, 85 ans, écrivain canadien... 2017 : Richard Hambleton, 65 ans, peintre et graffeur canadien (C.-B.)... 2016 : Paule Daveluy, 97 ans, écrivaine québécoise considérée comme une pionnière de la littérature jeunesse... 2015 : Luther (Ticky) Burden, 62 ans, basketteur américain (NY Knicks 1976-1978)... 2014 : Me Raynold Langlois, 73 ans, associé fondateur du cabinet Langlois Kronström Desjardins (LKD)... 2013 : Robert Boulinguez, 86 ans, pionnier du télécâble à Québec et du téléavertisseur (Mini-Page)... 2010 : Jim Hunter, 71 ans, V.-P. aux communications NASCAR... 2010 : Bernard Musson, 85 ans, acteur français... 2007 : Jean-Léon Marquis, 81 ans, maire de Rivière-du-Loup de 1983 à 1991... 2005 : Pierre Therrien, 62 ans, membre des Classels... 1989 : Alcide Ouellet, 65 ans, la voix de la météo à la radio de Radio-

Canada... 1981 : Georges Brassens, 60 ans, auteur-compositeur-interprète français.