[PHOTOS] Incendie dans un immeuble de 20 logements de Beauport

Le Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ) est intervenu mercredi soir pour un incendie dans la structure d’un immeuble de 20 logements au 2745, avenue Saint-David, dans le secteur de Beauport, qui était muni d’un avertisseur de fumée non fonctionnel.

L’appel à la centrale 9-1-1 a été reçu à 20 h 09 lorsqu’un locataire a signalé que «beaucoup de boucane» provenait d’un appartement du premier étage du bâtiment de 20 logements.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Avant l’arrivée des pompiers, un locataire a forcé la porte du logement emboucané pour aller réveiller la jeune femme qui y dormait.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«N’eût été de l’intervention du voisin, cet incendie aurait pu avoir un triste dénouement. Le SPCIQ rappel ici toute l’importance d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel de moins de 10 ans. Le logement en question comportait un avertisseur de fumée non fonctionnel de plus de 10 ans dont la batterie ne fonctionnait pas», a fait part Alexandre Lajoie, officier médias-prévention.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Au cours de l’intervention, les pompiers ont procédé à plusieurs ouvertures dans les murs, planchers et plafonds de trois logements pour compléter l’extinction. La situation a été déclarée sous contrôle vers 21h. Aucune personne n’a été blessée. En tout, 35 pompiers ont travaillé aux opérations d’évacuation, d’extinction et de vérification de propagation.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Les occupants de 10 logements ont été évacuées et ils ne pourront pas réintégrer leur loyer dans l’immédiat. Quatre logements ont subi des dommages majeurs. Le commissariat aux incendies était sur les lieux pour déterminer l’origine et la cause de l’incendie.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Photo Agence QMI, Guy Martel

Le SPCIQ rappelle qu’il est de la responsabilité du propriétaire de fournir et d’installer un avertisseur de fumée fonctionnel de moins de 10 ans et il est de la responsabilité du locataire de maintenir la batterie branchée et de changer celle-ci. Le changement d’heure approche, c’est le moment d’y penser, rappelle le SPCIQ.