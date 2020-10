Piétons et cyclistes visés par une opération du SPVQ

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) tiendra une opération de sécurité routière ce jeudi 29 octobre entre 7 h et 16 h ciblant particulièrement les piétons et les cyclistes.

Le tout se tiendra aux endroits où les usagers sont le plus à risque d’être impliqués dans une collision et d’y subir des blessures. Plus précisément, les secteurs ciblés sont les suivants :

Rue de la Couronne / rue Saint-Joseph

Rue de la Couronne / boulevard Charest

Boulevard Wilfrid-Hamel / Fleur de Lys

Avenue Honoré-Mercier / rue Saint-Jean

Boulevard Laurier / CHUL

Avenue St-David / rue Clémenceau

L’opération vise à sensibiliser tous les usagers de la route à la règlementation du Code de la sécurité routière et à sanctionner les comportements délinquants le cas échéant.

Faits saillants

Selon le bilan routier de la SAAQ, 71 piétons sont décédés dans des collisions survenues en 2019. Il s’agit d’une hausse de 18,7% par rapport à la moyenne annuelle de 2014 à 2018;

En 2019, les piétons et cyclistes représentaient 23,7% des décès survenus sur les routes du Québec comparativement à 22,5% en 2018.

Octobre, mois du piéton

Les différents corps policiers rappellent que les mois d’octobre à décembre sont les mois où l’on rapporte le plus de collisions impliquant un piéton. La diminution des heures de luminosité et la conduite non adaptée aux conditions climatiques et routières peuvent expliquer, en partie, cette réalité, ajoute la Sûreté du Québec.

«Les piétons et cyclistes doivent respecter la signalisation en vigueur et s’assurer d’être visibles en tout temps et les automobilistes doivent être plus vigilants», affirme la SQ qui participe aussi à l’Opération nationale de partage de la route.

La SAAQ diffusera des messages à cet effet à la télévision, à la radio et dans les médias sociaux jusqu’au 15 novembre 2020.