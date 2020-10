Thetford Mines: il rouvre son gymnase malgré l'interdiction

François Madore, propriétaire du centre de conditionnement physique Multi-Gym de Thetford Mines, dans Chaudière-Appalaches, a décidé d'ouvrir son gymnase jeudi matin, faisant fi du décret du gouvernement du Québec qui interdit l'accès aux lieux d'entraînement.

Lors de notre passage jeudi après-midi, deux femmes et un homme étaient à l'entraînement.

«Je crois aux bienfaits de l'exercice physique et je ne comprends pas la Santé publique de vouloir maintenir fermés les centres de santé», a dit François Madore, qui tient boutique depuis 30 ans. Il trouve désolant que la coalition des centres d’entraînement ait fait marche arrière.

Selon lui, la Santé publique aurait pu limiter le nombre de clients à la fois ou exiger que les clients se présentent au centre avec une réservation.

Son gymnase est doté d'un système d'échangeur d'air qui permet, selon lui, de limiter la propagation des microbes. De plus, ses clients respectent la distanciation physique de deux mètres.

«Chez Olymel, à Vallée-Jonction, ils ont 100 cas de COVID parmi leurs employés et ils ne ferment pas pour autant», a avancé M. Madore.

Il réplique au premier ministre François Legault qui doit voir à la santé de la population. «La pilule la plus polyvalente pour garder le monde en santé, c'est l'exercice. Depuis le début de la pandémie, les gens boivent plus d'alcool, mangent mal et il va falloir remettre beaucoup de monde en forme», a-t-il indiqué à l’Agence QMI.

M. Madore a dû fermer son gymnase le 22 juin sur ordre de la Santé publique. Il a rouvert en septembre puis a dû fermer à nouveau le 8 octobre dernier.

Ses installations, il les évalue à 500 000 $. «J'avais, avant la pandémie, 600 abonnés et là, je suis rendu à 200». Il y a deux autres gymnases privés à Thetford Mines qui auront de la misère à s'en sortir, selon lui. «Je ne souhaite pas ça du tout», a-t-il glissé.

À la police municipale, le sergent Yves Simoneau mentionne que M. Madore a été rencontré jeudi midi et qu’on lui a fait part des conséquences de ne pas vouloir se conformer au décret du gouvernement. «Nous verrons dans les prochains jours s’il y a lieu de sévir, mais nous souhaitons une collaboration de sa part», a mentionné M. Simoneau.

Les amendes prévues sont de 1000 $, plus les frais, pour les clients. Avec les frais, ça totalise 1541 $. Pour les personnes mineures, l'amende est de moitié.

François Madore est conscient des conséquences légales de son geste. «Je ne paierai jamais l’amende et ils me mettront en prison», a-t-il laissé entendre.