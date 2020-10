GRONDIN, Daniel



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 24 octobre dernier, est décédé monsieur Daniel Grondin, à l'âge de 69 ans. Il était le fils de feu Hormidas Grondin et de feu Cécile Pigeon.La famille recevra les condoléancesleà compter de 13h au. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Claude Grondin (Denise Villeneuve), feu Claudette Grondin, Roland Grondin (Louise Robitaille), Francine Grondin (feu Robert Villeneuve), Suzanne Grondin-Williams (Glenn Williams) et Paul Grondin; sa filleule Annie Grondin, ses neveux et nièces (Christian Grondin, Martine Grondin, Dominic Villeneuve, Hélène Grondin, Isabelle Grondin, Daniel Lee, Geneviève Williams, Caroline Bélanger, Andréa Williams et Stéphane Lee ainsi que d'autres parents et amis qu'il chérissait. Un grand merci au personnel du 11e étage de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, ainsi qu'au CLSC La Source Nord.