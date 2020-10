FILION, Bernadette Masson



À l'Hôpital St-Sacrement, le 6 septembre 2020, à l'âge de 97 ans et 3 mois, est décédée madame Bernadette Masson, épouse de feu monsieur Marcel Filion, fille de feu madame Marie-Thérèse Dufour et de feu monsieur Andréa Masson. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont immédiatement après la cérémonie. Après avoir complété son cours classique, elle a occupé divers postes de secrétaire avant de fonder sa famille. Mère aimante et attentionnée, elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique (Roger Robert), Louise (Georges Nicole), Jean, feu Claude et Robert; ses petits-enfants: Caroline Robert (Romain Jalbert), François Lemieux, Geneviève Robert (Robin Bouchard), Frédéric Lemieux (Claudia Drouin) et Jérome Filion-Robert (Roxane Pellerin); ses arrière-petits-enfants: Véronique, Gabrielle, Rachel, Arthur, Camille, Justin, Elliot, Noémie; sa soeur: Marthe Masson (Michel Turgeon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier le personnel du CLSC Haute-Ville et de l'Hôpital St-Sacrement pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du coeur, la Maison Michel-Sarrazin et à la Fondation de Lauberivière.