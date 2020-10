Des surprises monstrueuses

Avec la situation actuelle, plusieurs choisiront cette année de laisser tomber la traditionnelle récolte de friandises. Voici des petites douceurs prêtes en quelques minutes qui redonneront le sourire à vos monstres un peu déçus.

Monstres « ho-RIZ-fiants » !

Photo Adobe Stock

Des barres de riz soufflé aux allures de Frankenstein ? Il fallait juste y penser ! Dans un bol, faites fondre du chocolat blanc au bain-marie et ajoutez-y du colorant alimentaire. Trempez la barre chocolatée (de type Crunch) dans le chocolat et réfrigérez 30 minutes. Dans un autre bol, faites fondre du chocolat au lait au bain-marie et trempez seulement l’extrémité de la barre. Avec une cuillère, versez un filet de chocolat pour dessiner le nez et la bouche. Collez des yeux décoratifs (vendus dans les magasins de confiseries en vrac), puis réfrigérez. Sortez les barres 10 minutes avant de servir.

Un lunch terrifiant

Photo Adobe Stock

Il suffit de quelques petites astuces pour transformer le lunch de fiston en véritable festin « halloweenesque ». Troquez la tortilla de blé pour une tortilla aux épinards, et son wrap prendra soudainement des airs de monstre. Découpez sa tranche de fromage en citrouille ou servez-lui un bol de vers de terre en gélatine. Complétez le tout avec un jus de fruits rouge sang et un gâteau en pierre tombale. Voilà qui fera des jaloux !

Une fondue effroyable

Photo Adobe Stock

Cette fondue au chocolat « version améliorée » vous demandera un peu plus de temps, mais le résultat en vaut l’effort. Bananes fantômes, fraises momifiées, yeux de raisins, clémentines déguisées en citrouilles, pommes monstrueuses et kiwis Frankenstein, le tout servi avec votre chocolat préféré... Le seul problème sera d’arriver à vous arrêter !

Brownies momifiés

Photo Adobe Stock

Cuisinez votre recette habituelle de brownies décadents au chocolat ou, si vous manquez de temps, achetez-en déjà faits à l’épicerie. Abaissez une petite boule de fondant blanc et découpez des bandelettes de 1 cm. Entrecroisez les bandelettes sur les brownies coupés en rectangle, de manière à créer de petites momies. Ajoutez des yeux comestibles pour un effet monstre !

Beignets Dracula

Photo Adobe Stock

Vous n’avez pas de talent artistique en cuisine ? Achetez des beignets au miel du commerce et ajoutez-y des dents de vampire et des yeux décoratifs trouvés dans les magasins à 1 $, puis un peu de confiture de fraises en guise de sang. Un résultat impressionnant avec un minimum d’efforts !

Meringues fantômes

Photo Adobe Stock

Un classique qui revient année après année, ces meringues fantômes sont sucrées à souhait et prêtes en quatre petites étapes faciles. Il vous faudra 2 blancs d’œufs, 1 pincée de sel, 125 ml (1/2 tasse) de sucre et un crayon alimentaire noir (ou des billes de bonbons). Dans un bol, battez les blancs d’œufs avec le sucre et le sel jusqu’à l’obtention de pics fermes. Déposez un papier ciré sur une plaque à biscuits et, à l’aide d’une cuillère, formez des fantômes. Dessinez les yeux avec le crayon alimentaire ou utilisez les bonbons. Faites cuire au four à 95 °C (200 °F) pendant 1 heure, puis laissez refroidir 1 heure dans le four fermé.

Potion magique

Photo Adobe Stock

Voici une autre astuce qui vous demandera moins de cinq minutes, mais qui vous vaudra assurément de joyeux remerciements. Préparez un Jello aux cerises selon les indications sur l’emballage, et versez-le dans des verres transparents. Ajoutez-y des bonbons de toutes sortes – yeux, bouches, vers de terre... – et laissez figer le Jello. Vous pouvez aussi préparer cette recette avec un Jello à la lime, pour un résultat gluant à souhait !

Pommes ensorcelées

Photo Adobe Stock

À la quantité de friandises que les enfants vont ingérer à l’Halloween, pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ? Avec ces pommes trempées dans le chocolat, le bec sucré de vos petits monstres sera comblé et votre cœur de parent sera apaisé par le côté nutritif de la pomme. Chocolat au lait, blanc ou noir, confettis de bonbons ou noix... Laissez aller votre imagination !

Choco-surprises

Pour les moins bricoleurs d’entre nous, cette idée de petites pochettes-surprises est facile à réaliser. Il suffit de découper une feuille de papier de la forme d’un fantôme, d’y cacher la barre chocolatée préférée de chaque membre de la famille et de la glisser sur la table au moment du repas. Une belle décoration pour votre table et une petite attention qui plaira aux petits... et aux grands !