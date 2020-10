Est-ce que les jeunes s’intéressent vraiment à l’indépendance du Québec?

L’indépendance du Québec peut intéresser les jeunes selon la politicienne Catherine Fournier, mais l’approche devra être différente que celle de 1995.

«Il y a une grande curiosité, c’est seulement que le projet d’indépendance n’est pas nécessairement tellement connu», a expliqué vendredi la députée indépendante au micro de Geneviève Pettersen à QUB radio pour parler du 25e anniversaire du dernier référendum.

«Je pense qu’il faut concevoir l’indépendance différemment que dans les époques précédentes où c’était mené par des partis politiques d’abord et avant tout. Je pense qu’on revient plus à des causes plus citoyennes.»