Jacques Martin revient sur son congédiement à Montréal

Jacques Martin n’est pas l’homme le plus volubile et le plus flamboyant. C’est peut-être pourquoi ses succès en tant qu’entraîneur-chef à Montréal sont un peu passés sous silence.

Martin a présenté une fiche très respectable de 96-75-25 à la barre du Tricolore, atteignant même la finale de l’Est en 2010.

Pierre Gauthier l’a congédié le 17 décembre 2011 alors que les Canadiens pouvaient encore espérer participer aux séries éliminatoires. Le CH avait connu un mauvais début de saison cette année-là, mais il reprenait du poil de la bête: lorsque Martin a été limogé, l’équipe venait de subir un premier revers en temps réglementaire en deux semaines.

Martin est revenu sur les circonstances de son congédiement, jeudi soir, sur le plateau de l’émission Dave Morissette en direct, jeudi soir. «Ce sont des choses qui arrivent, l’organisation voulait aller dans une autre direction. C’est malheureux parce qu’on bataillait encore pour la dernière place donnant accès aux séries. On avait eu un lent début de saison, mais on s’était replacés», a-t-il fait valoir.

Le choix de Gionta

Il a aussi été question du processus de sélection du capitaine à l’époque. Lors de sa première année en poste, Martin avait décidé d’être prudent et de ne pas en nommer un.

«Je ne connaissais pas assez les joueurs, a expliqué l’homme de hockey. Il y avait Hal Gill qui montrait beaucoup de leadership, mais je me disais qu’on était mieux de prendre une année pour choisir, parce que tu ne veux pas faire une erreur quand tu choisis un capitaine. Si tu n’as pas de gars qui se démarquent, t’es mieux d’avoir un leadership qui est assumé par le groupe.»

Or, au terme de la saison 2009-2010, couronnée par le printemps Halak, Martin savait vers qui se tourner. Il avait le pouls de la chambre et on pouvait discuter ensemble. Il apportait souvent de bonnes suggestions.»

Un ancien DG

Fait que l'on a tendance à oublier : Martin a aussi occupé les fonctions de directeur général au cours de sa carrière. D’ailleurs, il avait abandonné son poste de DG des Panthers de la Floride avant de devenir entraîneur-chef du Canadien.

Martin, qui se décrit avant tout comme un «coach», a avoué qu’il ferait les choses différemment s’il devenait à nouveau l’architecte d’une équipe.

«En Floride, ce n’était pas facile avec notre propriétaire, c’est une franchise qui perd de l’argent, donc ça rend l’aspect beaucoup plus difficile, a-t-il confié. Ç’a été quand même une bonne expérience.»

«Je peux dire que, lors des sept dernières années à Pittsburgh, j’ai appris énormément sur la structure d’une organisation», a ajouté Martin.

Des meneurs exceptionnels

Jacques Martin a presque 35 ans de métier à titre d’entraîneur dans le hockey professionnel et il a évidemment eu la chance de diriger quelques joueurs exceptionnels durant son parcours.

Invité à «Dave Morissette en direct» afin de revenir sur sa carrière, jeudi soir, celui qui est désormais entraîneur-adjoint avec les Rangers de New York a parlé de deux athlètes qui l’ont particulièrement marqué au fil des années : Daniel Alfredsson, l’un de ses joueurs les plus importants lors de son passage avec les Sénateurs d’Ottawa, et Sidney Crosby, qu’il a côtoyé à titre d’adjoint avec les Penguins de Pittsburgh ces dernières années.

«J'ai été vraiment chanceux de pouvoir diriger un joueur comme Crosby, il n'y a pas tellement de joueurs qui ont sa passion, a souligné le Franco-ontarien. Son attitude est incroyable, sa détermination à être le meilleur joueur au monde... il donne l'exemple par son travail.»

«Il va rentrer dans ton bureau pour parler hockey pendant une heure», a-t-il souligné, ajoutant par la suite que «lorsque tu as un joueur de même, tu te dois, comme entraîneur, de t'en servir, de discuter avec lui, de connaître ses opinions.»

Il s’est d’ailleurs dit touché par le message que Crosby a pris la peine de lui envoyer, l’été dernier, après que les Penguins eurent décidé de le remercier. Ce qui témoigne (encore une fois) de la grande classe du célèbre numéro 87.

Quant à Alfredsson, il «a été la clé» lors ses années à Ottawa, entre 1995 et 2004.

«Quand je suis arrivé à Ottawa, c'est Alexei Yashin qui était le capitaine, s’est-il rappelé. Quand Yashin a décidé de faire la grève pendant une saison, ça a été l'opportunité de nommer Alfredsson à sa place.»

C’est une décision que Martin, comme l’ensemble de l’organisation, n’a jamais regretté.

«Son éthique de travail était excellente, il était très engagé, il était bon aux deux bouts de la patinoire, a-t-il expliqué. Un vrai compétiteur et un joueur qui avait de bonnes connaissances de hockey aussi.»

À 68 ans, avec un nouveau défi à relever devant lui à New York, Martin assure qu’il n’est pas sur le point de se lasser de son métier.

«J'ai encore beaucoup de plaisir, a-t-il affirmé. L'année dernière a été fantastique à Pittsburgh, on s'amusait beaucoup. Et maintenant dans mon nouveau défi, avec les Rangers, j'ai hâte de pouvoir commencer et de bâtir des relations avec des gars avec lesquels je n'ai jamais travaillé.»