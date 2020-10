La Soirée des Leaders récolte de 401 123$

La 5e édition de la Soirée des Leaders Michel-Sarrazin, qui s’est tenue virtuellement le jeudi 22 octobre dernier, a rassemblé 470 personnes distancées mais unies pour la cause. Ensemble, elles ont amassé 401 123$ pour offrir une fin de vie digne et plus douce aux personnes malades du cancer, tout en soutenant leurs proches.

Présenté par CGI en collaboration avec TVA et Le Journal de Québec, l’événement-bénéfice placé sous la présidence d’honneur de Nathalie Larue du Mouvement Desjardins, fut riche en émotions. Co-animée par Ève-Marie Lortie et Grégory Charles, la soirée a fait place à la musique, à l’humour, à des témoignages, ainsi qu’à deux chorales constituées d’employés, de bénévoles et de patients, venus souligner les 35 ans de la Maison Michel-Sarrazin et les 20 ans de son centre de jour, le Centre Bonenfant-Dionne.

« Merci aux donateurs qui portent cette Maison dans leur coeur depuis 35 ans et qui changent réellement des fins de vie. Créée par des gens de la communauté, au profit de la communauté, et soutenue par cette même communauté : cette solidarité est belle et m’émeut à chaque fois», a affirmé la directrice générale de la Fondation, Nathalie Côté.

« M’associer à la Soirée des Leaders est pour moi une façon de témoigner toute ma reconnaissance envers la mission et le personnel de la Maison Michel-Sarrazin. Y ayant moi-même accompagné un de mes proches en fin de vie, j’ai été touchée par la compétence, l’humanisme et la douceur des personnes qui y œuvrent. C’est donc avec cœur que je joins mes efforts à ceux de la Fondation pour que d’autres personnes en fin de vie puissent bénéficier de ce précieux soutien », a souligné Mme Larue.