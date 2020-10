«Le moment était parfait» - Messmer

Un peu plus de trois ans et demi après la naissance de sa petite Soleil, Messmer sera de nouveau papa dans quelques semaines. Il s’agira de son deuxième enfant avec Bellair, sa conjointe et son assistante depuis de nombreuses années.

Messmer, en raison de la pandémie, à défaut de faire des spectacles, vous avez fait un bébé!

Oui! Quand le confinement s’apprêtait à commencer, j’étais en Europe, alors je me suis dit que j’allais retourner à la maison, au Québec. Je pensais qu’au pire, je passerais une semaine chez nous, que ce serait comme un congé, et puis que je retournerais ensuite en Europe pour continuer ma tournée. J’attendais de voir comment ça allait se passer.

Vous ne pensiez pas que le confinement durerait aussi longtemps?

Non. En fait, une fois à la maison, j’ai dit à ma blonde que puisqu’on avait du temps, on devrait aller passer une semaine en vacances au Mexique. On a «booké» notre avion et voilà que, deux jours après, François Legault annonçait le confinement. Dans les circonstances, on ne pouvait pas prendre le risque de partir, et le voyage a été annulé. Finalement, on a décidé d’aller de l’avant avec le projet de fécondation in vitro. Ça adonnait bien, j’étais à la maison, ma blonde était reposée, nous n’étions pas tout le temps entre deux avions comme d’habitude. Ça nous a aidés à concevoir quelque chose de positif.

Est-ce que le processus de fécondation in vitro a été difficile?

Comme je suis vasectomisé, notre première fille, Soleil, est née à la suite de la fécondation in vitro, et ça avait été long. Il y a eu plusieurs essais et plusieurs échecs. Ma blonde est vraiment persévérante et je lui lève mon chapeau, parce que ça a pris au-delà d’une quinzaine d’essais avant que ça fonctionne et qu’elle tombe enceinte de notre fille. Pour notre deuxième enfant, il fallait donc passer par le même processus. On avait une vie mouvementée à l’époque; on sortait d’un avion et on montait aussitôt dans une voiture, et au final, ça n’aidait pas l’embryon à s’implanter et à se développer normalement. On pense que ça pourrait être à cause de ça. La preuve en est qu’on a été tranquilles à la maison durant cette deuxième tentative, en raison du confinement. Ça a collé, ça a marché, et il a grandi! Ça s’en vient, la naissance du bébé est prévue pour le début de décembre.

Votre petite fille a quel âge, maintenant?

Soleil a eu 3 ans en mai.

Et le bébé, ce sera un garçon ou une fille?

Ah, ça, je ne peux pas te le dire tout de suite! On préfère attendre pour réserver la surprise. Pour Bellair, il s’agira de son deuxième enfant.

Mais vous êtes déjà père de deux grands garçons. Comment ont-ils réagi quand ils ont appris la nouvelle?

Mon plus vieux, Antoine, a maintenant 28 ans, et Cédérick a 25 ans. Pour moi, c’est la même famille, mais disons que ce sont deux étapes dans ma vie. Pour mes fils, Soleil est leur petite sœur. Ils acceptent bien la situation et sont heureux pour nous. Ça les a surpris de voir arriver une petite fille dans la famille il y a trois ans, mais aujourd’hui, ils sont bien contents.

Pour suivre les activités de Messmer: messmer.ca.