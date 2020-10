Les «vieux routiers» du vin nature

Si vous suivez les nouveaux arrivages à la SAQ, vous avez sans doute eu vent à la rentrée d’une opération destinée à promouvoir vins nature.

Parmi la cinquantaine de produits mis en prévente sur SAQ.com, plusieurs se sont envolés avant même de toucher les tablettes. L’opération a donc eu du succès, mais elle a généré son lot d’insatisfactions pour plusieurs consommateurs.

Si vous êtes de ce nombre, sachez d’abord que la présence des vins nature à la SAQ n’a rien d’un phénomène récent. Eh non ! Les vins issus de l’agriculture biologique ou biodynamique et vinifiés dans un esprit « nature » se comptaient déjà par dizaines vers la fin des années 2000. Alors pourquoi donc cet engouement soudain ? Sans doute parce que les vins nature de la première heure n’avaient jamais fait l’objet de campagne promotionnelle particulière.

Notez enfin que le Syndicat de défense du vin naturel s’est enfin doté d’une charte officielle en mars 2020 et que tous les vins inclus dans la promotion de septembre à la SAQ n’en respectaient pas les critères. Je peux toutefois vous garantir que les cinq vins suivants sont tous certifiés bio, très légèrement filtrés (s’ils le sont) et vinifiés sans intrants, sinon une mini dose de SO 2 .

Santé !

Josmeyer, Pinot blanc 2019, La Mise du Printemps, Alsace

Photo courtoisie

France 12,5 %

4,2 g/L - Biologique | ★★★ 1/2 | $$

Code SAQ : 12604063

Levures indigènes, clarification naturelle, filtration légère et apport minimal en sulfites, le pinot blanc de la famille Meyer est un modèle de pureté et d’élégance. Le 2019 charme à la fois par sa bouche ample, sa définition aromatique et sa trame minérale. Tout ça pour 20 $ et des poussières. Faites-en provision !

Cosse-Maisonneuve, Cahors 2016, Le Combal

Photo courtoisie

France 13 %

1,6 g/L – Biologique | ★★★★ | $$

Code SAQ : 10675001

Catherine Maisonneuve est une excellente viticultrice et Mathieu Cosse est l’un des vinificateurs français les plus brillants de sa génération. Les jus de malbec fermentent sous l’action des levures indigènes, avec du soufre en doses homéopathiques et donnent un Combal purement délicieux en 2016. Un vin très complet et étonnamment long (vu son prix), qui décline des parfums très expressifs, rehaussés d’une touche d’acidité volatile. Il s’avère aussi rassasiant par sa mâche que par sa finale minérale et désaltérante. Superbe !

Causse Marines, Gaillac 2018, Les Greilles

Photo courtoisie

France 14 %

4,6 g/L – Biologique | ★★★ 1/2 | $$ 1/2

Code SAQ : 860387

Patrice Lescarret pratique l’agriculture biologique depuis près de 30 ans et sa cuvée Les Greilles est vendue depuis une vingtaine d’années à la SAQ. Un peu plus « sauvage » en 2018, avec une légère réduction, mais toujours cet équilibre entre l’ampleur en bouche et la tension ; salin, umami et taillé pour la table. N’hésitez pas à l’aérer en carafe avant de le servir.

Montirius, Vacqueyras 2017, Le Village

Photo courtoisie

France 13 %

1,5 g/L – Biologique | ★★★ | $$ 1/2

Code SAQ : 872796

Le vignoble de la famille Saurel est conduit en agriculture biodynamique depuis une vingtaine d’années. Le Village provient de leurs plus jeunes vignes (grenache et syrah) de Vacqueyras et est mis en bouteille sans ajout de sulfite. Un vin souple, juteux et digeste qui vous fait saliver et qui vous accroche un sourire au passage.

Château le Puy, Émilien 2017

Photo courtoisie

France 13 %

1,5 g/L - Biologique | ★★★ 1/2 | $$$

Code SAQ : 709469

La famille Amoreau veille sur l’un des rares vignobles de Bordeaux cultivés en biodynamie. La cuvée Émilien, bien que vendue sous dénomination Vin de France, est bien bordelaise par sa forme droite, enrobée par la rondeur du merlot, et ses goûts de fruits noirs et de cèdre. Pas de levurage ni de chaptalisation, de longs élevages en foudres et en vieilles barriques et peu de SO2. Une expression unique et authentique de la Rive-Droite de Bordeaux.