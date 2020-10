Magog: l'auteur présumé de plusieurs introductions par effraction retrouvé

Yoan Foucher, qui était recherché en Estrie pour plusieurs introductions par effraction perpétrées dans des commerces du centre-ville de Magog, a finalement été arrêté.

• À lire aussi - Montréal: quatre arrestation de nombreuses introductions par effraction

L’homme de 27 ans avait fui le centre de thérapie de Sherbrooke où il était hébergé dans l’attente de la suite de ses procédures judiciaires.

Foucher va passer le week-end derrière les barreaux et comparaîtra la semaine prochaine, a précisé la Régie de police de Memphrémagog vendredi. Il avait été arrêté le 14 octobre et devait séjourner dans un centre de thérapie jusqu'à sa prochaine comparution. Il s’était toutefois enfui de cet endroit le 24 octobre et était recherché depuis.