Nettoyage facile et rapide dans la salle de bain

La salle de bain a toujours été le reflet de la propreté qui règne dans une maison et, à coup sûr, cette pièce visitée plusieurs fois par jour par tous les membres de la famille se salit plus rapidement que toutes les autres.

Le vinaigre demeure un grand champion

Excellent produit pour enlever toutes les taches de calcaire dans la salle de bain, que ce soit dans la baignoire, le lavabo, le contour des robinets, les portes et le pommeau de douche. Il est à noter qu’un brossage avec du vinaigre légèrement réchauffé agira plus rapidement pour détartrer vos accessoires de la salle de bains.

Allié au bicarbonate de soude, le vinaigre devient un nettoyant efficace doublé d’un désinfectant pour la cuvette de la toilette. Brossez énergiquement la cuvette, versez environ 3 tasses de vinaigre chaud et laissez agir quelques heures avant de tirer la chasse d’eau.

Eau et vinaigre en parts égales feront reluire les miroirs en les frottant de haut en bas et légèrement en biais de droite à gauche et non en effectuant des cercles.

Nettoyage facile dans la machine à laver

Lavez le rideau de douche avec les tapis de bain dans la machine dans une eau chaude et un mélange en parts égales de détergent et de bicarbonate de soude. Les taches ne résisteront pas à ce lavage.

Les joints en silicone

Pour éviter les infiltrations d’eau et la prolifération de champignons, on doit régulièrement changer le joint en silicone autour de la baignoire, de la douche et des appareils sanitaires.

Retirer le vieux joint

Avec un couteau Exacto, il sera facile de couper au milieu l’ancien joint et d’enlever tous les résidus. Au besoin, imbibez les résidus d’un solvant ou de vinaigre et laissez agir une trentaine de minutes avant de bien nettoyer la surface avec une brosse ou une éponge légèrement abrasive. Asséchez bien la surface avant d’apposer le nouveau joint qui, pour bien adhérer, devra être apposé sur une surface propre et sèche.

Bonne idée !

Surprenant, mais les résidus de silicone rouleront sur eux-mêmes en peu de temps si vous les badigeonnez d’une pâte très épaisse constituée de farine et d’eau. Laissez agir quelques minutes avant d’essuyer la surface avec un linge humide.

Un beau joint

Pas toujours facile d’apposer le scellant d’une façon régulière, donc après l’application, lissez le joint avec votre pouce enduit de savon à vaisselle liquide et le tour est joué ! Si le silicone a débordé et laissé quelques traces sur le mur, enlevez-les immédiatement avec un chiffon sec.

Les doigts collants

Avant l’application du silicone, trempez vos doigts dans un petit bol d’eau additionnée d’une à deux cuillerées de savon à vaisselle, la silicone n’adhérera pas à votre peau.

Si vous avez oublié cette étape, l’huile pour bébé demeure le meilleur produit pour dissoudre le silicone qui adhère à vos doigts.

Une douche étincelante

Afin d’éviter la prolifération de taches d’eau sur les portes vitrées, mélangez à 4 litres d’eau chaude, 15 ml de fécule de maïs et 15 ml d’assouplissant textile liquide. Imbibez un chiffon de cette solution et lavez les vitres. Essuyez avec un linge sec. Ainsi l’eau perlera sur les vitres qui seront beaucoup moins tachées.

Après la douche, passez une raclette sur les parois vitrées pour éliminer les gouttes d’eau et les taches savonneuses et faites briller les robinets en les frottant avec un demi-citron.

Pour nettoyer les taches tenaces sur les portes vitrées, une éponge humide imbibée de revitalisant à cheveux fera un bon travail.

Le carrelage de la douche et de la salle de bain brillera si vous le vaporisez généreusement avec une eau chaude additionnée de quelques gouttes de savon liquide pour la vaisselle. Laissez agir deux heures avant de frotter avec une éponge et de rincer le tout.

5 astuces