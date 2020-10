Pas d’autres choix!

En raison des effets de la 2e vague de la pandémie de COVID-19 et de la nouvelle mise sur pause des activités sur le territoire de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, la direction du Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches me précise qu’elle reporte la présentation du Salon Habitation de janvier 2021 à janvier 2022.

Les préparatifs pour 2022 sont déjà enclenchés et le site internet du Salon sera actualisé sous peu afin de garder les participants informés sur les prochaines étapes sous l’onglet «Exposant».

Une grande bénévole

Photos courtoisie

Mes condoléances en retard à la famille de Monique Lortie, de l’arrondissement Beauport à Québec. Mme Lortie est décédée le 20 septembre dernier à l’âge de 85 ans. Elle et son mari, Louis, furent de grands bénévoles au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec en hébergeant de jeunes joueurs durant le tournoi pendant de nombreuses années. Les Lortie ont accueilli les quatre frères Gretzky, dont le légendaire Wayne en février 1974, en marge de l’événement. Les Lortie et les Gretzky ont gardé contact durant de nombreuses années. Ses funérailles se sont tenues le 11 octobre dernier.

55 ans de mariage

Photos courtoisie

Félicitations à Roger L’Heureux et Claudette Leblanc, de l’arrondissement Beauport à Québec, qui fêtent aujourd’hui leur 55e anniversaire de mariage. Mariés le 30 octobre 1965 à l’église Saint-Ignace-de-Loyola de Giffard, ils ont 5 enfants, 7 petits-enfants et sont devenus, pour la première fois, arrière-grands-parents avec l’arrivée de la petite Emma, le 3 juillet 2020. Roger est retraité du Centre de l’auto Roch Guillot, de l’avenue Royale à Beauport, où il a travaillé jusqu’à l’âge de 72 ans.

Flo n’est plus

Photo courtoisie

Florian Collin, qui exerçait son métier de barbier/coiffeur depuis 55 ans au Salon Mirador de la rue Durocher à Québec, est décédé le 14 octobre dernier à l’âge de 72 ans. Celui que ses clients surnommaient affectueusement « Flo » avait fait l’objet d’un entrefilet dans ma page le 22 août dernier à l’occasion de ses 55 ans de coiffure. Il m’avait précisé, à ce moment, que ce début d’année 2020, sous le signe de la pandémie, était le plus difficile qu’il n’ait jamais connu comme barbier. Son professionnalisme et sa gentillesse étaient très appréciés par toute sa clientèle. Mes condoléances à sa famille et ses clients.

Anniversaires :

Photo courtoisie

Ivanka Trump (photo), fille du président des États-Unis, Donald Trump, conseillère principale de son père, 38 ans... Catherine Brunet, actrice québécoise (Le Chalet), 30 ans... Antoine Gratton, auteur-compositeur-interprète québécois, 41 ans... Marie-Chantal Labelle, comédienne québécoise, 56 ans... Diego Maradona, ancien joueur étoile de soccer, 60 ans... Claire Syril, auteure-compositrice-interprète québécoise, 73 ans... Claude Lelouch, réalisateur français, 83 ans.

Disparus :

Photo courtoisie

Le 30 octobre 2019 : Charlie Taaffe (photo), 69 ans, deux fois entraîneur de l’année de la LCF avec les Alouettes de Montréal (1999-2000), qui a également brièvement guidé les Tiger-Cats de Hamilton (2007)... 2019 : Jim Gregory, 83 ans, ancien directeur général des Maple Leafs de Toronto, dirigeant de la Ligue nationale de hockey pendant quatre décennies... 2018 : Bob Skoronski, 84 ans, a joué pour les Packers de Green Bay de la NFL entre 1956 et 1968... 2016 : Claude Putman, 85 ans, auteur-compositeur et chanteur américain... 2015 : Mel Daniels, 71 ans, basketteur américain... 2013 : Léo Gravelle, 88 ans, hockeyeur qui a joué 5 saisons avec les Canadiens de Mtl (1946-1951)... 2011 : Serge Aubry, 69 ans, ex-gardien de but des Nordiques de Québec, dans l’AMH... 2010 : Édouard Carpentier, 84 ans, véritable légende de la lutte québécoise... 2007 : Robert Goulet, 73 ans, chanteur et acteur américain... 2006 : Roland Sabourin, 80 ans, l’un des pionniers dans le domaine du journalisme sportif à Québec.