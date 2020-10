Plusieurs médailles d’or québécoises depuis le référendum de 1995

Il y a 25 ans, les Québécois choisissaient pour la deuxième fois de rester fidèle au Canada dans le cadre du référendum sur la souveraineté. Par simple curiosité, l’Agence QMI a recensé toutes les médailles d’or qu’aurait obtenu le Québec aux Jeux olympiques, s’il avait pris une autre décision le 30 octobre 1995.

Un Québec indépendant aurait donc amassé 15 des 72 médailles d’or que l’unifolié a remportées entre 1996 et 2018. Les représentants de la Belle Province sont montés sur la plus haute marche du podium seulement deux fois lors des Jeux d’été (en 2008 et 2012), alors qu’ils ont réussi l’exploit à 12 reprises pendant l’hiver.

1998 – Nagano (1)

Annie Perreault serait devenue la toute première athlète d’un Québec indépendant à se couvrir d’or lors de Jeux olympiques. La patineuse de vitesse courte piste a remporté l’épreuve du 500 mètres à Nagano.

2002 – Salt Lake City (2)

Quatre ans plus tard, Marc Gagnon est revenu de chez nos voisins du sud avec deux médailles d’or au cou. Individuellement, le célèbre patineur de vitesse a remporté le 500m. Il a également uni ses efforts à ceux de ses compatriotes Jonathan Guilmette, François-Louis Tremblay, Éric Bédard et Mathieu Turcotte pour triompher au relais 5000m.

2008 – Pékin (1)

C’est Éric Lamaze qui aurait été le premier athlète originaire du Québec à mettre la main sur une médaille d’or olympique lors de Jeux d’été. Le natif de Montréal et sa monture, Hickstead, ont remporté l’épreuve individuelle des sauts d’obstacles.

2010 – Vancouver (4)

Le skieur acrobatique Alexandre Bilodeau est devenu le premier Canadien à remporter une médaille d’or en sol canadien. C’est la planchiste Maëlle Ricker qui aurait eu cet honneur, si le Québec était indépendant. En plus de Bilodeau, Jasey Jay Anderson (Snowboard - Slalom géant parallèle), Charles Hamelin (Courte piste – 500m) ainsi que François-Louis Tremblay, Charles Hamelin, Guillaume Bastille, Olivier Jean et François Hamelin (Patinage de vitesse courte piste – relais 5000m) ont aussi obtenu l’or en Colombie-Britannique.

2012 – Londres (1)

L’histoire de l’haltérophile Christine Girard est assez particulière. Elle a terminé sa compétition au quatrième échelon lors des Jeux olympiques de Londres. Plusieurs années plus tard, elle aura finalement été créditée de la victoire, alors que les trois compétitrices qui l’avaient devancée ont été disqualifiées pour dopage.

2014 – Sotchi (3)

En Russie, Justine Dufour-Lapointe et Bilodeau ont démontré la supériorité des Québécois en ski acrobatique, eux qui ont réussi un doublé en or.

Charles Hamelin a aussi profité de son passage en ex-URSS pour ajouter à sa légende. Il a remporté l’or à l’épreuve du 1500m.

2018 – PyeongChang (3)

Sébastien Toutant est le tout premier champion de l’histoire de l’épreuve de Big Air en snowboard, puisque cette épreuve était présentée pour la première fois à Pyeongchang. En ski acrobatique, Mikaël Kingsbury a poursuivi la domination québécoise tandis que Samuel Girard a surpris tout le monde en patinage de vitesse courte piste. Le jeune homme, qui avait 22 ans à l’époque, a triomphé au 1000m.

Les autres médaillés d’or

De 1995 à aujourd’hui, plusieurs autres représentants de la Belle Province ont décroché une ou plusieurs médailles d’or. Il ne pouvait malheureusement pas être dans ce palmarès, car ils l’ont fait en équipe avec un ou des Canadiens provenant d’autres provinces.

