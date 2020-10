Ravens: Ronnie Stanley fait sauter la banque

Les Ravens de Baltimore ont octroyé une prolongation de contrat de cinq ans au bloqueur à gauche Ronnie Stanley, vendredi.

Le club de la NFL a annoncé la nouvelle, mais n’a pas donné les détails financiers. Il semble toutefois que l’athlète de 26 ans ait obtenu un montant total de 98,75 millions $, ce qui fait de lui le deuxième joueur de ligne offensive le mieux rémunéré du circuit Goodell.

Selon le réseau NFL Network, Stanley aurait obtenu des garanties pour un peu plus de 70 millions $.

«Ronnie est le pilier de notre ligne offensive, a affirmé le directeur général des Ravens, Eric DeCosta, dans un communiqué. C'est un bloqueur à gauche qui excelle sur le terrain et dans notre communauté. Ce n'est que le début pour Ronnie et nous ne pourrions pas être plus heureux pour lui et sa famille.»

Stanley a été le choix de première ronde (sixième total) de Baltimore en 2016.