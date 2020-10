Roberge troublé par les allégations de racisme et de sexisme concernant un enseignant

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, souhaite que la lumière soit faite sur les allégations «très troublantes» suivant lesquelles un professeur d'une école de l'arrondissement de Montréal-Nord aurait tenu des propos racistes et sexistes.

• À lire aussi: Allégations de propos racistes et sexistes: pas facile de renvoyer un prof

«Je n’étais pas dans la classe, donc je vais me garder de porter un jugement direct, mais s’il fallait que les propos allégués soient exactement ceux tenus en classe, ce serait extrêmement grave, et on ne peut pas banaliser l’utilisation de ces propos», a-t-il dit vendredi, en marge d’une conférence de presse virtuelle.

Malgré plusieurs plaintes de parents et d’élèves qui auraient été faites au fil des ans à son sujet, le professeur en question a pu conserver son emploi, mais a été suspendu récemment et fait l’objet d’une enquête administrative.

C’est qu’il peut être très difficile de renvoyer un enseignant au Québec, a-t-on expliqué vendredi dans un article du Journal de Montréal où sont rapportés les propos de plusieurs intervenants du réseau de l’éducation exaspérés par la situation.

«De manière générale, le système scolaire est d’une grande écoute par rapport à des plaintes qui sont formulées par des élèves ou des parents», a toutefois assuré Jean-François Roberge, précisant qu’il suivait la situation de près.