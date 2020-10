Succès pour L’École de la Vue

Le programme national à L’École de la Vue, visant à dépister les troubles de la vision pour favoriser la réussite éducative des enfants au tout début de leur parcours scolaire, a connu un vif succès cet automne. En tout, 150 écoles de la province ont été visitées et 5 453 enfants du préscolaire (4 et 5 ans) ont été dépistés, représentant des taux de participation s’élevant à 80% des familles et à 86% des écoles. À l’issu de cette grande opération, 2 015 enfants avaient été référés en clinique visuelle, confirmant l’importance de passer un examen de la vue avant d’entrer à l’école. En ce temps de pandémie, la Fondation des Maladies de l’Œil avait pris soin de mettre en place un protocole sanitaire rigoureux, accepté par la Santé publique du Québec, puis entériné par l’Ordre des optométristes du Québec, afin d’assurer la sécurité des petits et des optométristes qui sont allées à leur rencontre. Pour obtenir plus d’informations: lecoledelavue.ca