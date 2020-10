Un pasteur coupable d’avoir agressé sexuellement une fidèle

Un pasteur montréalais qui a commis des attouchements sexuels sur une jeune fidèle en disant croire qu’elle le voulait malgré plusieurs « non » a été déclaré coupable par un juge qui a dû rappeler les règles élémentaires du consentement.

« Dans notre société, ‘non’ ne veut pas dire ‘oui’, ne sous-entend pas ‘peut-être’ ou ‘plus tard’, ni ne signifie ‘insiste un peu et je changerai d’avis’. Quand [une personne] dit ‘non’, elle ne veut rien dire d’autre », a expliqué le juge Serge Cimon en déclarant coupable Didier Bitemo Kifoueti d’agression sexuelle, jeudi au palais de justice de Laval.

Bitemo Kifoueti, 49 ans, marié et père de trois enfants, officie à L’Église Chrétienne de la Nouvelle Alliance à Montréal. C’est dans le cadre de ses fonctions qu’il a rencontré sa victime de 21 ans. La femme, que l’on ne peut nommer sur ordre du tribunal, considérait le pasteur comme un « père spirituel ».

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle avait accepté de le rencontrer près d’un métro à Laval, en août 2018. Mais quand il lui a demandé un baiser « sur ses jolies lèvres », elle a dit non, même si le pasteur a insisté un bon 10 minutes.

Plusieurs « non »

Malgré le refus de la femme d’accepter les avances de Bitemo Kifoueti, ce dernier a continué une fois dans sa voiture en la flattant. Mal à l’aise, la plaignante n’a rien dit, se forçant même d’être joviale. Le pasteur lui a fait une déclaration d’amour et un peu plus tard, il s’est mis à la toucher sur ses parties intimes, par-dessus les vêtements.

« Lorsque l’accusé lui tâte fort les seins, il lui fait mal, mais elle ne crie pas », a noté le juge en ajoutant que la plaignante a, à un moment, serré les jambes et tenté de repousser le pasteur qui l’a invitée à des gestes sexuels explicites.

Le tout s’est arrêté quand Bitemo Kifoueti a proposé « une belle pénétration » à l’arrière du véhicule, et que la femme a encore dit non. Cette dernière est ensuite rentrée chez elle en pleurant et a cessé de fréquenter l’église.

Mythes et stéréotypes

Lors du procès, le pasteur a tenté de justifier son geste en affirmant qu’une « étincelle » s’est produite lors de la rencontre, et qu’il croyait que la femme était consentante. Mais il s’est enfargé dans des contradictions et des non-sens que le juge n’a pas cru, contrairement à la victime qui a livré un témoignage franc, sans rien embellir et en ne cachant pas qu’elle n’avait pas crié ou tenté d’alerter les passants, entre autres.

« Le défaut d’une plaignante de fuir ou de crier ne devrait pas, en soi, affaiblir sa crédibilité, car ces réactions sont basées dans une large mesure sur des stéréotypes, a noté le magistrat en déboulant les mythes sur la façon dont une victime devrait agir. En outre, le simple fait qu’une femme [...] accepte de se rendre seule dans un endroit isolé avec un homme ne signifie pas qu’elle consent à avoir des relations sexuelles avec lui. »

Bitemo Kifoueti reviendra à la cour ultérieurement pour les plaidoiries sur la peine. Comme les accusations ont été déposées par voie sommaire, il risque au plus 18 mois de prison.