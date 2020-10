Une nouvelle chanson pour Patrick Watson

Le temps frais semble s’installer, mais Patrick Watson a voulu réchauffer le cœur de ses admirateurs en lançant une nouvelle chanson ce matin, Lost With You. La pièce a été enregistrée durant la pandémie et l’artiste a dit par communiqué qu’il souhaitait qu’elle offre un peu de réconfort aux gens. «Je voulais partager cette chanson avec vous. J’espère qu’elle vous accompagnera bien», a-t-il écrit.

Le morceau est accompagné d’un charmant vidéoclip que Watson a lui-même réalisé, avec la collaboration d’Arizona O’Neill. Cette dernière avait réalisé le clip pour la pièce Here Comes The River.

«Je ne mentirai pas: mes talents embarrassants de patin à roues alignées se sont avérés pratiques durant le tournage, a écrit Watson. Les vidéos maison de COVID sont très amusants à faire. Je voyais constamment des gens à vélo en écoutant cette chanson. Un gros merci à Arizona O’Neill pour le montage et la direction artistique, et un énorme merci aux talentueux cyclistes.»