Unis pour les enfants

Le Centre Durocher présentera son 46e cocktail-bénéfice en édition virtuelle, le 4 novembre prochain, à 18 h, au profit des enfants de la basse-ville de Québec. Sous la présidence d’honneur d’Alain Lemieux, président de Revenco, l’événement proposera une boîte-découverte du quartier Saint-Sauveur, une prestation musicale de Dominic Pelletier, chanteur du groupe rock francophone Caravane, ainsi qu’un encan interactif.

Chaque année, ce sont plus de 100 000 $ qui sont amassés et réinvestis dans des services pour les jeunes, qui s’épanouissent à travers des activités éducatives, culturelles et physiques. Celles-ci les amènent à développer leur plein potentiel au sein d’un milieu de vie sécuritaire et inclusif.

Le Centre Durocher contribue ainsi à contrer l’enracinement de la pauvreté, afin que les enfants deviennent des adultes signifiants. C’est un espace de prévention et d’éducation populaire qui apporte du soutien aux personnes en difficulté. C’est aussi un milieu d’accueil inclusif permettant de tisser des liens entre des personnes de multiples origines, milieux et générations tout en brisant l’isolement. Sa mission est d’ainsi améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et collective, en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action communautaire et de l’éducation populaire.

Pour participer à l’événement au coût de 150$, consultez-le centredurocher.org/cocktail.