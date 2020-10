DEL MISTRO, Alessandro



À Québec, le 21 octobre 2020, à l'âge de 51 ans, est décédé M. Alessandro Del Mistro, époux de Mme Geneviève Dutil, demeurant à Bromont. Il était le fils de M. Claudio Del Mistro et de feu Mme Madeleine Robitaille. Outre son épouse Geneviève, il laisse dans le deuil ses enfants: Maxime et Marianne; sa soeur Carole Garneau; ses beaux-parents: Jacques Dutil et Jacinte Bédard; son beau-frère Alexandre Dutil; ainsi que d'autres parents et nombreux amis. La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.Les mots de sympathie sont à préconiser via notre site web: www.famillebessette.com. La famille recevra les témoignages de sympathie au salonà compter de 13h,En guise de sympathie, soit un don au Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska, au Centre National Cyclisme de Bromont ou à Deuil Jeunesse seraient apprécié. Des formulaires sont disponibles en ligne. https://cpshy.qc.ca/campagne-de-financement/, https://www.velodromebromont. ca/, https://www.deuil-jeunesse.com/faire-un-don