PARADIS, Aline Naud



À Neuville, le 7 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Aline Naud Paradis, professeure et pianiste. Originaire de Deschambault, elle demeurait à Québec. Les funérailles ont eu lieu le 23 octobre, suivi de l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à Québec. Aline était la fille de monsieur Clovis Naud, industriel et de madame Marie Loranger, enseignante. Elle était la sœur unique de madame Yvette Naud-Bussières, Protonotaire à la Cour Supérieure du Québec (Maître Roland Bussières, Directeur à la Cour d'appel du Québec). Aline était l'épouse bien-aimée du Docteur Gérard Paradis, M.D. C.S.P.Q.; la mère du Dre France Paradis, M.D. C.S.P.Q. et de Maître Louise Paradis, Anthropologue médicale, éditrice (Papyrus), écrivaine et professeure; la grand-mère de madame Claudelle Paradis, éducatrice spécialisée; l'arrière-grand-mère de Megan et Léanie, enfants de Claudelle et de Steven Jackson, charpentier-menuisier. La famille tient à remercier ceux et celles qui nous ont témoigné leurs chaleureuses sympathies.