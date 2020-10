ST-HILAIRE, Maurice



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Maurice St-Hilaire, survenu à Québec le 22 octobre 2020. Il était l'époux de Diane Arsenault, fils de feu Madeleine Boucher et de feu Jean-Paul St-Hilaire. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesdès 13 h, auOutre son épouse, il laisse dans le deuil son ex-conjointe Pierrette Pelletier ainsi que ses enfants : Patrick (Mélanie Maltais), Normand (Christine Rochette) et les enfants de son épouse Diane : Julie Rousseau-Plourde (Steve Plourde), Sylvain Rousseau (Julie Paquet) ; ses petits-enfants : Agathe St-Hilaire, Charlotte St-Hilaire, Nathan St-Hilaire, Laury St-Hilaire, Celina Plourde, Clara Plourde, William Rousseau et Raphaël Rousseau. Il laisse également dans le deuil son frère Pierre (Louise Drouin) et sa belle-sœur Carole Arsenault (Michel Desaulniers) ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et des amis très chers. Il est allé rejoindre son frère Jean (feu Huguette Bégin) et sa sœur Liliane Michaud (feu Réjean Bédard) décédés avant lui. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel soignant de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, spécialement au Dr Abel Vanderschuren, pour leur empathie, patience, dévouement, accompagnement et pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC) G1L 3L5, téléphone : 418 525-4385. https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/