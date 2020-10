CÔTÉ, Michel



À l'IUCPQ, le 8 octobre 2020, â l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Michel Côté, époux de madame Francine Fournier, fils de feu monsieur Adélard Côté et de feu madame Jeannette Forgues.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa femme Francine; ses enfants: Érik (Geneviève Poudrier), Jean-François (Josée Morency), Nicholas ainsi qu'Alexandra Gauvin (Benoît Paquet) et Éric Mercier qu'il considérait comme ses enfants; ses petits-enfants: Mathilde, Marcia, Émilie, Léa, Mathias et Liam; ses frères et sœurs: Micheline Côté (feu Gilles Ratté), feu Lise Côté (feu Irénée Anglehart), Serge Côté (feu Carole Beaulieu), Jocelyn Côté (Roberte Bisson), Huguette Côté (Richard Larrivée), Alain Côté (Lise Gamache) et Sylvie Côté (Marien Thibault); sa belle-famille: Claudette Fournier (feu Jean-Claude Poulin), Linda Fournier (Réal Morin) et Christiane Côté (feu Yvon Renaud); sa tante Claire qu'il adorait; ses trois filleules: Karine, Marie-Ève et Marie-Josée; tous ses neveux et nièces des deux familles ainsi que les familles Duchesneau, Duval, Fournier, Lafond, Laprise, Beaulieu, Giguère, Gravel, Langlois, Bouffard, Labbé, Forgues, Bernard et Milhomme. Mille mercis à La Familia (Michel, Lyson, Lucie, Lilly, Jean, Loulou, Line, Bobby, Pierre, Suzanne, Jacques, Françoise et Michel D.) ainsi qu'à Marjolaine et Karina, d'avoir toujours été là et à ses deux grands chums Marc Poirier (Jocelyne) et Gilles Barette (France). Un dernier merci à tout le personnel soignant de l'IUCPQ qui a croisé son chemin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Québec), G1K 6M7, téléphone : 418-524-2626.