BERGERON, Jeannine Tremblay



C'est en compagnie de Roger son époux qui lui tenait la main en fredonnant ses chansons préférées, que Jeannine nous a quittés ce vendredi le 23 octobre 2020, à l'âge de 93 ans et 10 mois, au Centre d'hébergement de Limoilou. Elle était la fille de feu Yvonne Fournier et de feu Ubald Tremblay.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roger Bergeron, ses huit enfants: Anne-Marie (Michel Auclair), France, Michèle (Diane Brie), Diane, Claude, Chantal (Robert Proulx), Pierre (Micheline Rousseau) et Josée (Marcel Lajeunesse); ses neuf petits-enfants: Annie Auclair (Simon Descarreaux), Julie Auclair, Katie Boulet (Guillaume Arial), Marie-France Boulet, Mathieu Bergeron Dionne, Jennifer Bergeron Proulx (Alexis St-Pierre), Kim Lajeunesse (Jonathan Roger), Audrey Lajeunesse (Kevin Berthiaume) et Samuel Bergeron; ses cinq arrière-petits-enfants: Frédérique Plourde, Simon Plourde, Coralie Auclair, Steeven Robitaille (Amélie Paré), Hugo Roger Guillemette, Hayden Lajeunesse Roger, son arrière-arrière-petite-fille Mia Paré Robitaille. Comme ses frères et sœurs l'ont tous précédée, elle était la dernière de cette grande famille de dix enfants à quitter. De la famille Bergeron qui comptait douze enfants; ses belles-sœurs et beaux-frères: Suzanne (feu Marcel Petit), Pierrette (Claude Delisle), Louise (feu Gilles Cantin), Françoise (Gaston Bédard), André et Céline (feu François Dubé). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des grandes familles Tremblay et Bergeron ainsi que quelques cousins, cousines et amis(es). Nous tenons à remercier du fond du cœur tout le personnel du Centre d'hébergement de Limoilou, qui ont contribué au bien-être de notre maman Jeannine depuis près de 3 ans et ce jusqu'à ce qu'elle nous quitte paisiblement dans le respect et la quiétude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide qui chapeaute plusieurs organismes de bienfaisances et sont mieux placés que quiconque pour en faire bénéficier les plus démunis.