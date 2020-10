TURGEON, Robert



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Robert Turgeon, retraité de la Société des Transports de Lévis, chauffeur adoré des personnes handicapées et homme extraordinaire avec une bonté naturelle inégalable. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le samedi 24 octobre 2020 vers 21:00, Monsieur Robert Turgeon est décédé paisiblement dans son sommeil avec le support de son épouse d'Huguette Boutin Turgeon, de sa fille d'Anyck Turgeon, de sa belle-sœur Nicole Boutin et de notre ami de famille Allan Saunders. Il était le fils de feu Imelda Lemieux et de feu Émile Turgeon. Il demeurait sur la falaise à Lévis, autrefois connue comme Saint-David-de-L'Auberivière.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h 30.La disposition finale des cendres aura lieu Mausolée Mont-Marie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.