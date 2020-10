BOURQUE, Gilles



À l'Hôpital Laval, le 21 octobre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Gilles Bourque, époux de dame Vyolaine Lepage. Il était le fils de feu dame Aldéa Arsenault et feu monsieur Victor Bourque. Il demeurait à Saint-Augustin-de- Desmaures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Vyolaine; sa fille Nancy (Yan Archibalt), son fils Dominic (Isabelle Turcotte); sa petite-fille Keliane; son frère André (Madeleine Potvin), sa sœur Isabelle (Sylvain St-Pierre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lepage: Claude, Roselle (Normand Boivin), Yvano (Louise Samson), Reneault, Robin (Julie Beaumont), Joël (Lyne Thibault), Nathalie; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec de l'Hôpital Laval (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8, téléphone : 418-656-4999.